Диего Марадона — об уровне чемпионата Мексики: «Эээээ-ляя-мммм-ляяяяя»

Автор: Дмитрий Темников 0

Диего Марадона

Диего Марадона снова напомнил о себе. На этот раз чемпион мира-1986 не сумел найти слов про уровень чемпионата Мексики. 

Корреспондент задал экс-футболисту вопрос: «Диего, пока вы находились в Мексике, полагаю, что вы более регулярно смотрели матчи местного чемпионата. Думаю, что вы уже больше знаете о лиге. Что вы думаете о ее уровне?».

Ответ аргентинца получился ярким

Напомним, 6 сентября Марадона подписал 11-месячный контракт с клубом второго мексиканского дивизиона «Дорадос де Синалоа». В команде он будет не только главным тренером, но и техническим директором.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter 

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