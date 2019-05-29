«Реал» готов отпустить Рамоса за 100 млн евро

Рамос не покинет «Реал» бесплатно в это межсезонье. Ранее стало известно, что 33-летний игрок хочет покинуть команду и перебраться в чемпионат Китая.

Стало известно, что у футболиста испортились отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом, что и является одной из причин недовольства защитника. Мадридский клуб же готов отпустить Рамоса за 100 миллионов евро.

При этом Перес отверг вариант расторжения контракта с игроком, который был готов отказаться от зарплаты за оставшиеся два года. Зарплата Рамоса составляет 12,5 млн евро в год.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: As