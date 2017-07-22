«ПСЖ» предлагает платить Алексису Санчесу 350 тыс фунтов в неделю

Автор: Алена Груздева 0

Санчес и Озил

Парижане планируют подписать чилийского форварда Алексиса Санчеса. Контракт 28-летнего игрока с «Арсеналом» истекает через год. 

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи убежден, что форсировать события помогут его теплые отношения с Арсеном Венгером. Однако французский специалист, похоже, с чилийцем в ближайшее время расставаться не намерен и отпустить в другой клуб готов не менее, чем за 50 млн евро.

Ранее стало известно, что сам Санчес хочет перейти в «Манчестер Сити» — но лондонский клуб не готов отдавать шустрого форварда своим прямым конкурентам.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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