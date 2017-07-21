Аркадий Дворкович: система паспорта болельщика должна быть и после ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович высказал свое мнение по поводу пропускной системы на матчи российских клубов. Политик уверен, что паспорта болельщиков необходимо вводить в оборот и после домашнего чемпионата мира.

«Пилотный проект в рамках Кубка конфедераций сработал… Мы можем запустить эту систему в ближайший год в полном объеме.

Я считаю это необходимым. Это некоторые затраты, поэтому это невозможно сделать за 1–2 месяца, но считаю, что после чемпионата мира это точно можно сделать с учетом созданной инфраструктуры на большинстве стадионов РФПЛ», — произнес Аркадий Дворкович.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт