Анатолий Мещеряков: «Болельщикам надо менять свое поведение»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался по поводу культуры боления в России. Комментарий функционера связан с прошедшим 14 июля матчем за Суперкубок России.

«Я буду солидарен с руководителем РФПЛ, что могло быть более тяжелое взаимодействие с болельщиками, но еще есть, над чем работать. Думаю, все должны понимать, что если мы заинтересованы в том, чтобы наш футбол превращался в то, чем он является в Германии, Англии и Испании — с большим количеством зрителей и культурой боления, — то нам надо менять свое поведение», – прокомментировал Анатолий Мещеряков.

По поводу судейства на Суперкубке:

«Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта», – добавил председатель совета директоров.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС