Анатолий Мещеряков: «Болельщикам надо менять свое поведение»

Автор: Алена Груздева 0

 

 

Суперкубок России 2017. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. Стадион «Локомотив». 14 июля 2017 г.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался по поводу культуры боления в России. Комментарий функционера связан с прошедшим 14 июля матчем за Суперкубок России.

«Я буду солидарен с руководителем РФПЛ, что могло быть более тяжелое взаимодействие с болельщиками, но еще есть, над чем работать. Думаю, все должны понимать, что если мы заинтересованы в том, чтобы наш футбол превращался в то, чем он является в Германии, Англии и Испании — с большим количеством зрителей и культурой боления, — то нам надо менять свое поведение», – прокомментировал Анатолий Мещеряков.

По поводу судейства на Суперкубке:

«Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта», – добавил председатель совета директоров.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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