Глава Королевской испанской футбольной федерации находится под арестом

Автор: Алена Груздева 0

Президент испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр арестован по подозрению в коррупционной деятельности. Задержание произошло по результатам обыска офиса федерации гражданской гвардией Испании.

Сообщается, что обыск в здании был произведен во вторник утром с целью проверки данных о том, что руководство федерации наносит финансовый ущерб футбольной организации. По результатам поисков были обнаружены документы, подтверждающие коррупционную деятельность Анхеля Вильяра при избрании на пост президента футбольной федерации Испании, а также около 10 арестов, в которых фигурировал сам Вильяр или его сын.

В мае 2016 года Вильяр был избран на второй четырехлетний президентский срок.

Фото: Global Look Press
Источник: El Pais

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