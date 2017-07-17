Слушание по делу о банкротстве «Кубани» отложено

Автор: Алена Груздева 0

ФК "Кубань"

По факту финансовых проблем в «Кубани» заведено судебное дело. Арбитражный суд перенес заседание на 22 сентября.

В материалах суда сообщается, что заседание перенесено с целью более подробного ознакомления представителей должника с новыми обстоятельствами, указывающими на банкротство «Кубани». Генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка сообщил, что клуб готов выплачивать задолженности футболистам.

На данный момент «Кубань» выступает в первенстве ФНЛ.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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