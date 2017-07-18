«Спартак» интересуется Романом Нойштедтером

«Спартак» планирует приобрести защитника «Фенербахче» и сборной России Романа Нойштедтера. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что представители московского клуба уже подали запрос в «Фенер», а турецкий клуб проявляет заинтересованность в продаже Нойштедтера, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.

Роман Нойштедтер является игроком «Фенербахче» с 2016 года, ранее получил российское гражданство и выступал за национальную сборную на Евро-2016.

Фото: Global Look Press

Источник: Sporundibi