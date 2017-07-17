«Рубин» готов отпустить Максима Канунникова в «Спартак» за 6 млн евро

Стало известно о возможном переходе форварда «Рубина» и сборной России Максима Канунникова в «Спартак». Однако казанцы готовы отпустить игрока только за 6 млн евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» намерено приобрести Максима Канунникова за 1 млн евро, так как именно эта сумма указана в соглашении игрока с клубом в качестве отступных. Как выяснилось, это был дополнительный документ, его Канунников предоставил в расположение «Рубина» на прошлой неделе.

Казанский клуб отрицает подлинность этого документа: согласно официальному контракту 26-летнего футболиста, сумма отступных должна составлять 6 млн евро. По этой причине может не состояться переход нападающего к «красно-белым», а также вероятно начало судебного разбирательства между футболистом и клубом из Казани.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс