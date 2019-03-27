Генрих Мхитарян может покинуть «Арсенал»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может покинуть команду. Клуб намерен рассмотреть варианты продажи футболиста.  

Сообщается, что продажа игрока поможет лондонцам увеличить бюджет к летнему трансферному окну. Напомним, хавбек является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Арсенала», его зарплата составляет 180 тыс. фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне АПЛ Мхитарян провел 18 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи. «Арсенал» в чемпионате Англии располагается на четвертом месте с 60 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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