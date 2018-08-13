В Москву приедут около 600 фанатов ПАОК

Автор: Дмитрий Темников 0

ПАОК - АЕК

Завтра состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОК. Стало известно о примерном количестве болельщиков греческого клуба, которые приедут в Москву. 

По данным греческих СМИ, на «Открытие Арене» ожидается около 600 человек на гостевой трибуне. Напомним, неделю назад фанаты ПАОК напали на российских журналистов во время первого матча в Салониках.

В гостевой встрече москвичи повели с разницей в два мяча, но в итоге потерпели поражение — 2:3. Начало завтрашней игры запланировано на 20:30 по московскому времени, на стадионе не ожидается аншлага (порядка 30 тысяч человек).

Фото: Global Look Press
Источник: to10.gr

 

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