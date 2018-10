Глушаков на минималках. Капитан «Манчестер Юнайтед» лайкнул пост об отставке Моуринью

Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия поставил лайк под постом, в котором говорится об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью. Эквадорский футболист уже принес извинения за свой поступок.

«Вчера я лайкнул пост в Инстаграме, не прочитав текст под картинкой. Это не соответствует моим взглядам, поэтому я хочу извиниться. Я полностью поддерживаю нашего тренера и своих партнеров по команде. Мы отдаем все силы для того, чтобы улучшить результаты», — позже написал Валенсия в твиттере.

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh

