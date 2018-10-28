Олег Кононов может разорвать контракт с «Арсеналом» уже сегодня

Автор: Дмитрий Темников 0

Олег Кононов

Сегодня главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов может расторгнуть трудовое соглашение с командой. Об этом сообщают СМИ. 

По некоторым данным, Олег Георгиевич уже подал соответствующий запрос руководству клуба. Вместе с 52-летним специалистом «Арсенал» могут покинуть пять его помощников: Стергиос Фотопулос, Даниэль-Овидиу Тудоре, Михаил Кожевников, Сергей Кузнецов и Сантьяго Хесус.

По слухам, Кононов может подписать контракт со «Спартаком». 22 октября главы красно-белых уволили Массимо Карреру, сейчас обязанности главного тренера в команде исполняет Рауль Рианчо.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24

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