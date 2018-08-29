Клинтон Демпси завершил спортивную карьеру

Нападающий сборной США Клинтон Демпси решил завершить свою карьеру. Об этом 35-летний футболист объявил на своей странице в Instagram.

Форвард выступал за американские «Нью-Инглэнд Революшн» и «Сиэтл Саундерс». Также Демпси играл в АПЛ: в 2007-2012 и 2014 годах Клинт был футболистом «Фулхэма», а сезон 2012/13 провел в «Тоттенхэме».

За сборную США он провел 141 матч и забил 57 голов, являясь лучшим бомбардиром в истории «звездно-полосатых» вместе с Лэндоном Донованом. В национальной команде Демпси выступал на трех чемпионатах мира (2006, 2010, 2014), стал 4-кратным победителем Золотого Кубка КОНКАКАФ, а также играл в финале Кубка конфедераций-2009 в ЮАР.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный Instagram Клинтона Демпси