Премьер-лига. 10-й тур. «Локомотив» вдесятером победил у ЦСКА

В рамках 10-го тура РПЛ состоялось столичное дерби. ЦСКА на своем поле принимал «Локомотив».

Премьер-лига. 10-й тур

ЦСКА — ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:0).

7 октября, 27385 зрителей

Москва. Стадион «ВЭБ-Арена».

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин (Ефремов, 90), Ахметов (Жамалетдинов, 82), Бийол (Сигурдссон, 71), Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Баринов, Фернандеш, Ал. Миранчук (Тарасов, 90), Эдер.

Гол: 0:1 — Хеведес (88).

Предупреждения: Обляков (27), Эдер (56), Чорлука (66), Крыховяк (71), Чернов (83), Бекао (86), Денисов (90).

Удаление: Эдер (65).

6 (3) удары (в створ) 9 (4)

18 фолы 13

6 угловые 6

1 офсайды 2

53 % владения мячом 47

Первый тайм московского дерби прошел с переменным успехом обеих команд — опасные атаки проводили то «армейцы», то «железнодорожники». Действующие чемпионы открыли счет, но мяч Крыховяка отменили из-за офсайда. Вторая половина встречи проходила в более грубой манере, а «Локомотив» вообще остался вдесятером: Эдер получил вторую желтую карточку за игру высоко поднятой ногой и удар по Бекао. ЦСКА на протяжении большей части оставшегося времени наступал на ворота гостей, но единственный гол в матче забили именно красно-зеленые: после подачи углового Чорлука в борьбе послал мяч на Хеведеса пяткой, а немец мощно пробил под перекладину ворот Акинфеева. Хозяева так и не смогли сравнять счет и потерпели второе поражение в сезоне. Команда Семина победила на «ВЭБ-Арене» второй год подряд, набрала 15 очков и поднялась на 7-е место в таблице.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»