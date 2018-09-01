Игорь Акинфеев поднялся на пятое место по числу проведенных матчей в чемпионате России

Сегодня состоялась игра 6-го тура между ЦСКА и «Уралом». Разгромной победы добились хозяева (4:0).

В этой встрече вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 403-й матч за ЦСКА в рамках РПЛ и вышел на пятое место по количеству проведенных игр в первенствах страны. Вратарь сместил с пятой позиции своего бывшего одноклубника Василия Березуцкого (402 проведенных матча).

Первое место в данном рейтинге занимает Сергей Игнашевич (489). Далее идут Сергей Семак (456), Дмитрий Лоськов (453) и Игорь Семшов (433).

Премьер-лига, 6-й тур. Хет-трик Федора Чалова помог ЦСКА разгромить «Урал»

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»