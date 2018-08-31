Александр Мартынович: «Краснодар» может рассчитывать на выход из группы»

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился мыслями по итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы. 31-летний защитник из Белоруссии выступает за «быков» с 2010 года.

«Из первой корзины нам достался очень серьезный соперник, вероятно, самый сильный из всех возможных.

«Севилья» – несомненный фаворит группы, и игры с ней станут для нас серьезным испытанием.

Но, с другой стороны, мы получили шанс проверить свои силы в противостоянии с самым титулованным клубом Лиги Европы, и это является для нас хорошим вызовом.

Что касается двух других наших оппонентов (в группе также играют бельгийский «Стандарт» и турецкий «Акхисар»), то, как мне кажется, в играх с этими командами вполне можно добиваться положительного результата.

Ни в коем случае не умаляю их силу, но, думаю, эти коллективы нам вполне по зубам, и мы можем рассчитывать на выход из группы.

Хотя, безусловно, легких прогулок не ждем и прекрасно понимаем, что в каждом из матчей нам придется выложиться на все 100% для достижения результата», – сказал Мартынович.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»