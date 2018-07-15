ЧМ-2018. Финал. Франция — Хорватия (4:2). Команда Дешама — чемпион мира!

К концу подошел долгожданный чемпионат мира-2018. Толпы веселых фанатов, неожиданные результаты игр и веселые истории остались позади. Впереди только определение лучшей команды планеты. Важнейший для России футбольный турнир завершается на стадионе «Лужники» игрой сильнейших сборных — Франции и Хорватии. Все самые важные новости, истории и цифры — в онлайне еженедельника «Футбол». Давайте проводим лучший чемпионат мира!

90+5′ — звучит финальный свисток! Сборная Франции — чемпион мира!

90+2′ — Врсалько получает желтую карточку за фол на Гризманне.

90′ — Судья добавил 5 минут.

87′ — Субашич совершил отличный сейв после удара Фекира.

86′ — Хорватия не покидает французскую половину поля, команда Далича планирует отыграться

81′ — Пьяца вместо Стринича у хорватов.

80′ — замена у Франции: Факир вместо Жиру.

73′ — Блез Матюиди покидает поле, игрока заменит Корентен Толиссо.

71′ — Анте Ребич уходит с поля и его заменит Андрей Крамарич.

69′ — ГОЛ! Марио Манджукич забивает после ошибки Уго Льориса!

65′ — ГОЛ! Килиан Мбаппе становится автором очередного гола сборной Франции!

59′ — ГОЛ! Поль Погба забивает из-за пределов штрафной!

55′ — Н’Голо Канте покидает поле, его заменит Стивен Н’Зонзи.

46′ — Игра возобновилась, начинается второй тайм.

45′ — Перерыв! Франция выигрывает у Хорватии со счетом 2:1.

45′ — К первому тайму добавлено три минуты.

41′ — Люка Эрнандес нарушил правила на Анте Ребиче и получил желтую карточку.

39′ — ГОЛ! Антуан Гризманн забивает с 11-метровой отметки!

37′ — Судья назначает пенальти!

35′ — Арбитр остановил игру и собирается смотреть видеоповтор.

28′ — ГОЛ! Иван Перишич сравнивает счет встречи!

27′ — Н’Голо Канте фолит и получает желтую карточку.

23′ — Сборная Франции могла удвоить счет встречи, но Вида спасает свою сборную!

19′ — ГОЛ! Марио Манджукич забивает в свои ворота!

17′ — Опасный штрафной: Антуан Гризманн будет бить.

5′ — Хорваты прессингуют, французы вынуждены уйти в оборону.

0′ — Матч начался!

16:50 — На поле выносят Кубок мира!

16:40 — Стали известны составы команд финалистов!

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Ребич, Манджукич.

14:40 — Конор Макгрегор приехал в Москву на финал!

14:10

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила россиян за прием во время ЧМ-2018.

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию.

Давайте радоваться вместе. Спасибо, Россия!» – сказала Грабар-Китарович.

Финальный матч ЧМ-2018 между Францией и Хорватией состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Лужники» в Москве.

13:45



Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук недоволен отсутствием футбольной сборной страны на чемпионате мира-2018. Политик сравнил свое государство с Хорватией.

«Смотришь чемпионат мира, который проходит в России, сидишь и думаешь: а почему наших футболистов там нет? На хорватов смотрим, за россиян болеем, за другие команды болеем. А у нас что, люди хуже?

В Хорватии проживает 4 миллиона человек, а у нас почти 10. Так что, наша команда не могла бы представлять страну на чемпионате мира и достойно выступать? Могли бы, наверное. Но где-то недорабатываем», – считает Ковальчук, чьи слова приводит Sport.tut.by.

Сборная Белоруссии ни разу не принимала участие в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.



12:00 — наконец настал день финала

Фото: Global Look Press

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