Сами Хедира: «С Мексикой мы порой играли как школьники»

Автор: Лидия Дидык 0

Хедира

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира перед игрой со Швецией заявил, что команда должна прибавить в своей игре после поражения от Мексики в стартовом матче ЧМ-2018 (0:1). Игрок сравнил свою сборную с командой школьников.

«С Мексикой мы порой играли как школьники и позволяли соперникам делать все, что они хотели.

Но мы все проанализировали. Нам нужно, прежде всего, подготовиться лучше ментально, разложить в голове все по полочкам. Это касается всей команды – и обороны, и полузащиты, и нападения.

Именно менталитет всегда делал сборную Германии такой сильной, мы всегда были 11 воинами», – сказал Хедира.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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