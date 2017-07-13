Жерар Пике считает Криштиану Роналду фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Также Пике рассказал о своем будущем в сборной Испании.

«Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и испанскую Примеру, так что он является фаворитом. Месси же лучший футболист в истории.

Что касается сборной, я выиграл чемпионат мира и Европы, мы сотворили историю. Постараюсь помочь команде выиграть чемпионат мира в России, а после этого я уйду, это окончательное решение», — цитирует Пике источник.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal