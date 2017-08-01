Два игрока «Бней Иегуды» потерялись в Стамбуле и не полетели на игру с «Зенитом»

«Бней Иегуда» сыграет против «Зенита» не в полном составе. Два игрока израильского клуба потерялись в магазинах.

Сегодня футболисты и тренеры «Бней Иегуды» вылетели в Санкт-Петербург на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом» (первый матч – 0:2).

У израильского клуба была стыковка в Стамбуле, во время которой потерялись два защитника – Бен Тургеман и Аид Хабши. Скорее всего, игроки заблудились среди магазинов беспошлинной торговли и вовремя не нашли нужный выход на посадку.

Футболистам сегодня же попробуют найти другой рейс из Стамбула в Санкт-Петербург. Если этого не случится, Тургеману и Хабши придется переночевать в аэропорту: из соображений безопасности им не рекомендуется выезжать в город.

Матч «Зенит» – «Бней Иегуда» состоится в четверг, 3 августа.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport5