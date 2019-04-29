Люк Шоу: «Игроки «Манчестер Юнайтед» опустошены»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал игру команды против «Челси». Встреча «красных дьяволов» с лондонцами завершилась вничью (1:1).

«Мы опустошены. Чувствовал, что первый тайм «Манчестер Юнайтед» проводит отлично. У нас был план на игру, и мы придерживались его, у нас были шансы, но мы их не использовали. Это история всего нашего сезона на самом деле. У нас было так много шансов, и мы не смогли их использовать», — заявил футболист.

Он также добавил, что манкунианцам нужно просто выиграть два оставшихся матча в чемпионате Англии.

Напомним, в АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на 6 месте с 65 очками. Лондонский «Арсенал» на данный момент опережает «красных дьяволов» на один балл в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»