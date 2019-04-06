«Реал» намерен приобрести Поля Погба

«Реал» определился с тем игроком, кого клуб намерен приобрести после трансфера полузащитника «Челси» Эдена Азара. Им оказался хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

По информации издания, француз — приоритетная цель для укрепления середины поля «сливочных». Сообщается, что в подписании футболиста заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Поэтому «Реал» постарается приобрести Погба.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провел 29 матчей, забил 11 мячей и сделал девять голевых передач. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca