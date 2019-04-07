Игорь Дивеев: «Ощущение от дерби со «Спартаком» — как будто ты вышел на войну»

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Москва. «Открытие Арена». 6 апреля 2019 г.

В матче 22-го тура ЦСКА обыграл «Спартак» (2:0). Защитник «армейцев» Игорь Дивеев рассказал о своих впечатлениях от встречи с «красно-белыми». 

«Градус противостояния ощущался. Это было видно и по сопернику. Как будто ты вышел на войну. Бьют все если не в мяч, то в ногу. Впечатления самые хорошие. Все было супер!

Решающим моментом в матче стало начало второго тайма. Сразу забили, и «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно», — приводятся слова футболиста на официальном сайте «красно-синих».

Напомним, на данный момент ЦСКА располагается на третьем месте с 40 очками, а «Спартак» — на пятом с 36 баллами.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ЦСКА

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