Игорь Дивеев: «Ощущение от дерби со «Спартаком» — как будто ты вышел на войну»

В матче 22-го тура ЦСКА обыграл «Спартак» (2:0). Защитник «армейцев» Игорь Дивеев рассказал о своих впечатлениях от встречи с «красно-белыми».

«Градус противостояния ощущался. Это было видно и по сопернику. Как будто ты вышел на войну. Бьют все если не в мяч, то в ногу. Впечатления самые хорошие. Все было супер!

Решающим моментом в матче стало начало второго тайма. Сразу забили, и «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно», — приводятся слова футболиста на официальном сайте «красно-синих».

Напомним, на данный момент ЦСКА располагается на третьем месте с 40 очками, а «Спартак» — на пятом с 36 баллами.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ЦСКА