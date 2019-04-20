Мать Кокориных опубликовала видео до удара Пака стулом

Автор: Дарья Григорьева 0

Александр Кокорин

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана опубликовала видео из «Кофемании» за минуту до удара чиновника Минпромторга Дениса Пака стулом. Женщина поделилась видеозаписью в Инстаграме.

Напомним, конфликт произошел 8 октября 2018 года. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. А 3 апреля Пресненской суд продлил арест всем четверым до 25 сентября.

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Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло. Но с его стороны был негатив и при после того как он нервно закрыл крышку ноутбука, сразу же видно как он говорит мерзкое слово матом. Это и стало началом конфликта. На хорошей аппаратуре это слово очень хорошо читается с его губ. Это точно не слово « хамло» о чем он говорил на суде😏

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Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм матери Кокориных Светланы

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