Мать Кокориных опубликовала видео до удара Пака стулом

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана опубликовала видео из «Кофемании» за минуту до удара чиновника Минпромторга Дениса Пака стулом. Женщина поделилась видеозаписью в Инстаграме.

Напомним, конфликт произошел 8 октября 2018 года. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. А 3 апреля Пресненской суд продлил арест всем четверым до 25 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм матери Кокориных Светланы