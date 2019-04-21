Стал известен характер травмы Игоря Дивеева

В рамках 24-го тура РПЛ защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в матче против «Локомотива» (1:1). Стал известен характер повреждения игрока.

Как сообщает официальный сайт команды, футболист прошел медицинское обследование. Оно установило, что у Дивеева закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваная рана верхней губы. Решение о его участии в ближайших матчах «красно-синих» будет принято позднее.

Напомним, защитник получил травму в результате столкновения со своим одноклубником Якой Бийолом. Это случилось в концовке матча. Они столкнулись головами, после чего Дивеев не смог продолжить игру и его унесли с поля на носилках. Остаток встречи команда Виктора Гончаренко доигрывала вдесятером.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА