Стал известен характер травмы Игоря Дивеева

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Москва. «Открытие Арена». 6 апреля 2019 г.

В рамках 24-го тура РПЛ защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в матче против «Локомотива» (1:1). Стал известен характер повреждения игрока.

Как сообщает официальный сайт команды, футболист прошел медицинское обследование. Оно установило, что у Дивеева закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваная рана верхней губы. Решение о его участии в ближайших матчах «красно-синих» будет принято позднее.

Напомним, защитник получил травму в результате столкновения со своим одноклубником Якой Бийолом. Это случилось в концовке матча. Они столкнулись головами, после чего Дивеев не смог продолжить игру и его унесли с поля на носилках. Остаток встречи команда Виктора Гончаренко доигрывала вдесятером.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт ПФК ЦСКА

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