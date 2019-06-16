Погба заявил, что готов к новому вызову

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о своем возможном переходе. Он заявил, что размышляет о новом вызове.

«Как вы сказали, действительно ходит много разговоров и мнений. В Манчестере я провел три хороших сезона. Да, были и хорошие, и плохие моменты, как у всех. Как и везде. Минувший сезон был лучшим для меня.

Может быть, самое время получить новый вызов в другом месте. Я думаю об этом: получить новый вызов где-то еще», – сказал Погба.

Напомним, что на полузащитника претендуют «Реал» и «Ювентус», а «МЮ» надеется выручить за игрока 150 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии за 35 матчей Погба отметился 13 голами и 9 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: The Guardian