«Ювентус» может приобрести Тоби Алдервейрелда

«Ювентус» обратил внимание на защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. Туринцы рассматривают вариант приобретения игрока.

Сообщается, что летом итальянский клуб готов заплатить за футболиста около 29,2 млн евро.

Напомним, «Тоттенхэм» не против того, чтобы бельгиец покинул команду. Уже в прошлом году «шпоры» рассматривали варианты с продажей Альдервейрелда. Так «Манчестер Юнайтед» планировал приобрести защитника, но сделка не состоялась из-за завышенной цены на игрока.

Лондонский клуб может продать футболиста за 30,5 млн евро.

Напомним, контракт Альдервейрелда с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 27 матчей.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Mirror