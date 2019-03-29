«Ювентус» может приобрести Тоби Алдервейрелда

Автор: Дарья Григорьева 0

«Ювентус» обратил внимание на защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. Туринцы рассматривают вариант приобретения игрока. 

Сообщается, что летом итальянский клуб готов заплатить за футболиста около 29,2 млн евро.

Напомним, «Тоттенхэм» не против того, чтобы бельгиец покинул команду. Уже в прошлом году «шпоры» рассматривали варианты с продажей Альдервейрелда. Так «Манчестер Юнайтед» планировал приобрести защитника, но сделка не состоялась из-за завышенной цены на игрока.

Лондонский клуб может продать футболиста за 30,5 млн евро.

Напомним, контракт Альдервейрелда с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 27 матчей.

Фото: GLobal Look Press
Источник: Mirror

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Диего Симеоне

Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером Европы

Аарон Рэмзи подписал предконтрактное соглашение с туринским «Ювентусом»

«Тоттенхэм» назвал цену защитника команды Тоби Алдервейрелда

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 