«Барселона» может приобрести Антуана Гризманна на замену Неймару

«Барселона» рассматривает нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в качестве возможной замены Неймару. Бразилец в ближайшее время может покинуть «Барсу» и перебраться в «ПСЖ».

В контракте 26-летнего Гризманна с «Атлетико» есть пункт о сумме отступных в размере 100 миллионов евро.

Тем не менее этим летом француз заявил, что не покинет мадридский клуб, так как тот не сможет приобрести ему замену из-за запрета на трансферы.

В качестве альтернатив в шорт-лист «Барселоны» включены Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Пауло Дибала («Ювентус»).

Фото: Global Look Press

Источник: Marca