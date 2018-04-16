«Бока Хуниорс» готовы предложить Джанлуиджи Буффону контракт на полгода

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон попал в сферу интересов «Бока Хуниорс». По окончании сезона итальянец может стать свободным агентом.

Аргентинский клуб готов заключить с 40-летним голкипером соглашение на полгода.

Форвард «Боки» Карлос Тевес попытается уговорить своего бывшего партнера по «Юве» перебраться в Буэнос-Айрес и помочь команде выиграть Кубок Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Буффон принял решение завершить карьеру ближайшим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: Radio Continental