«Бока Хуниорс» готовы предложить Джанлуиджи Буффону контракт на полгода

Автор: Лидия Дидык 0

Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон попал в сферу интересов «Бока Хуниорс». По окончании сезона итальянец может стать свободным агентом.

Аргентинский клуб готов заключить с 40-летним голкипером соглашение на полгода.

Форвард «Боки» Карлос Тевес попытается уговорить своего бывшего партнера по «Юве» перебраться в Буэнос-Айрес и помочь команде выиграть Кубок Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Буффон принял решение завершить карьеру ближайшим летом.

Фото: Global Look Press
Источник: Radio Continental

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