Жена Томаса Мюллера извинилась перед Нико Ковачем

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач принял извинения супруги нападающего Томаса Мюллера Лизы. Девушка осталась недовольна тем, что 29-летний форвард в матче против «Фрайбурга» появился на замену только на 70-й минуте.

Сама встреча закончилась со счетом 1:1.

«Прошло 70 минут, прежде чем он (Нико Ковач – прим.) додумался до очевидного», – написала Лиза Мюллер в инстаграме, выложив фото с моментом выхода мужа на замену.

В заявлении «Баварии» по этому поводу говорится, что жена Мюллера сразу после матча пришла на стадион «Альянц Арена» и извинилась перед Ковачем за свои высказывания. Тренер принял ее извинения.

Позже Лиза удалила из инстаграма все совместные фотографии с Томасом и отписалась от него.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»

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