«Тоттенхэм» и «Арсенал» поборятся за полузащитника «Сент-Этьена» Вильяма Салиба

«Тоттенхэм» намерен приобрести полузащитника «Сент-Этьена» Вильяма Салиба. В покупке игрока также заинтересован «Арсенал».

«Шпоры» вступили в переговоры с французским клубом по трансферу 18-летнего футболиста.

Тем не менее, ближе к покупке Салиба остается «Арсенал». Ранее сообщалось, что «канониры» подпишут француза за 30 миллионов евро и заключат с ним пятилетний контракт, после чего оставят его в аренде в родном клубе на сезон-2019/20.

В 16 матчах Лиги 1 Салиба заработал одну желтую карточку. Он успел поиграть за сборные Франции во всех возрастных категориях.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports