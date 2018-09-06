Матея Кежман: «Французский клуб предлагал Сергею Милинковичу-Савичу зарплату 8 миллионов в год»

Матея Кежман, агент полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, рассказал о причинах решения игрока остаться в клубе этим летом. Агент 23-летнего игрока также подтвердил информацию о скором подписании сербом нового контракта с «орлами».

«Многие хотели заполучить Сергея этим летом, и «Лацио» поступило несколько интересных предложений. В итоге мы без всяких проблем приняли решение клуба. Руководство объяснило нам, что клуб хочет попасть в Лигу чемпионов, и Сергей является одним из ключевых игроков для достижения этой цели. Это также и его цель, он мог заработать гораздо больше в другом месте – например, во Франции ему предлагали 8 миллионов евро в год.

Он остался, потому что хочет дать «Лацио» возможность сыграть в Лиге чемпионов, не говоря уже о том, что ему лишь 23 года. Под руководством Индзаги он прогрессирует каждый день, и еще один год в этом клубе только сыграет ему на пользу. Мы никогда не настаивали на трансфере, потому что Сергей счастлив в Риме. Он любит этот город, и у него отличные отношения с одноклубниками. Мы договорились с «Лацио» о новом контракте, и очень скоро Сергей его подпишет», — сказал агент 23-летнего серба.

К Милинковичу-Савичу минувшим летом интерес проявляли «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал», туринский «Ювентус», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia