«Кристал Пэлас» по-прежнему интересуется Федором Чаловым

Автор: Анатолий Акулов 0

Российский нападающий все еще может продолжить карьеру в чемпионате Англии. 21-летний форвард по-прежнему числится в трансферном листе «Кристал Пэласа».

В августе лондонцы уже предпринимали попытки приобрести молодого футболиста. Тогда «орлы» предлагали за 21-летнего игрока 23 млн. фунтов.

Однако, армейский клуб ответил отказом. Руководство ЦСКА потребовало около 28 миллионов.

Сообщается, что в январе «Пэлас» вновь попытается приобрести игрока. При этом, «орлы» могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны европейских клубов.

В текущем сезоне Федор провел 11 матчей в чемпионате России. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Evening Standard

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