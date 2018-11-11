Президент «Баварии»: «Об отставке Ковача и речи быть не может»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что Нико Ковач не будет уволен с поста главного тренера. Вчера «Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» в матче чемпионата Германии.

«Об отставке Ковача не может быть и речи». Наша команда находится в очень хорошем состоянии. Команда играет не за тренера, а за «Баварию» и делает это хорошо», – подытожил Хенесс.

Напомним, что прошедшим летом Нико Ковач возглавил мюнхенскую «Баварию». Сейчас команда занимает третье место в чемпионате Германии.

Фото: Global Look Press
Источник: SkySport.de

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