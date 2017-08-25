Криштиану Роналду: «Мои задачи каждый год неизменны – выиграть все с клубом и сборной»

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после того, как его признали лучшим игроком и нападающим прошлого сезона по версии УЕФА. Португалец планирует выиграть чемпионат мира в России.

«Каждый год задачи и цели неизменны: выигрывать все возможное вместе с клубом и сборной. Я очень рад быть здесь. Большая честь снова выиграть данный приз. Спасибо моим партнерам, их тоже поздравляю.

Что касается сборной, каждый свой приезд туда я получаю новую мотивацию, чтобы трудиться еще упорнее и продолжать двигаться вперед. Я очень счастлив.

Хочу также сказать спасибо болельщикам «Реала» и всем, кто помог мне получить эту награду. Спасибо вам, я очень счастлив!» – сказал Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА