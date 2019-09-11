Зимой Тони Кроос, возможно, перейдет в «МЮ» из-за сделки по Полю Погба

В зимнее трансферное окно полузащитник «Реала» Тони Кроос может перебраться в Англию. Причина — сделка «сливочных» с «Манчестер Юнайтед» по Полю Погба.

«Манкунианца» не рассчитывают сбавлять требования по французскому футболисту. Они намерены включить в сделку немецкого хавбека.

В зимнее трансферное окно команды обсудят вариант обмена игроками с доплатой со стороны мадридского клуба.

Напомним, «Реал» пробовал подписать Поля Погба летом, однако «красные» отклонили все предложения.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер El Chiringuito TV