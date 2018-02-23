Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

По итогам ответных матчей плей-офф еврокубков Россия сократила отставание от Франции и увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Россия все еще занимает шестую строчку в рейтинге.

Победы ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы позволили приблизиться к Франции (отставание сократилось с 3,133 до 1,866 балла) и нарастить преимущество над Португалией — с 5,034 до 6,134 балла.

Россия (52,382) по-прежнему занимает 6-ю позицию в рейтинге, Франция (54,248) – 5-ю, Португалия (46,248) идет 7-й.

Шестое место по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20 – как и в сезоне-2018/19.

Фото: Global Look Press

Источник: www.eurocups.ru