Дмитрий Комбаров о трансфере Айртона Дантаса: «Мне теперь с футболом заканчивать, что ли? Я полон желания играть»

Защитник Дмитрий Комбаров дал комментарий по поводу перехода в «Спартак» бразильца Айртона. Футболист намерен бороться за место в основе команды.

«Не готов, что окажусь в запасе из-за трансфера Айртона. Купили игрока на ту же позицию, так что теперь – с футболом заканчивать, что ли? На лавку садиться не собираюсь! Я полон сил и желания играть. Конкуренция всегда помогает прогрессировать, всегда был к ней готов. Это лишь очередной стимул и очередная мотивация.

Профессиональный футболист должен относиться к делу серьезно на протяжении всей карьеры. Следить за режимами питания, сна, отдыха. У меня с этим никогда проблем не было. Так что возраст тут ничего не меняет», – сказал Комбаров.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24.ru