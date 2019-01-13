Дмитрий Комбаров о трансфере Айртона Дантаса: «Мне теперь с футболом заканчивать, что ли? Я полон желания играть»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Лига чемпионов. 5 тур. «Спартак» — «Марибор» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 21 ноября 2017 г.

Защитник Дмитрий Комбаров дал комментарий по поводу перехода в «Спартак» бразильца Айртона. Футболист намерен бороться за место в основе команды.

«Не готов, что окажусь в запасе из-за трансфера Айртона. Купили игрока на ту же позицию, так что теперь – с футболом заканчивать, что ли? На лавку садиться не собираюсь! Я полон сил и желания играть. Конкуренция всегда помогает прогрессировать, всегда был к ней готов. Это лишь очередной стимул и очередная мотивация.

Профессиональный футболист должен относиться к делу серьезно на протяжении всей карьеры. Следить за режимами питания, сна, отдыха. У меня с этим никогда проблем не было. Так что возраст тут ничего не меняет», – сказал Комбаров.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24.ru

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