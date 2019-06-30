Танги Ндомбеле близок к переходу в «Тоттенхэм»

Французский хавбек может перебраться в чемпионат Англии. В услугах полузащитника заинтересован «Тоттенхэм».

Сообщается, что c самим футболистом уже согласован 5-летний контракт. Клубам осталось закрыть последние детали сделки. Лондонцы заплатят за игрока 63 миллиона евро.

Отметим, тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино лично настоял на трансфере Ндомбеле. Таким образом, этот трансфер станет первым приобретением «Шпор» за долгое время.

Напомним, в прошедшем розыгрыше чемпионата Франции Ндомбеле провел 34 матча. На его счету 1 гол и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Telefoot