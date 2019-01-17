В Гане застрелили журналиста, который расследовал взятки в футбольной ассоциации страны

Ганский журналист Ахмед Хуссейн-Суале был застрелен. Он занимался расследованиями коррупции в футбольной ассоциации страны.

Неизвестные на мотоциклах расстреляли журналиста, когда тот направлялся в пригород столицы Аккры. От полученных ранений Хуссейн-Суале погиб.

Журналист был в команде Tiger Eye Private Investigations, которая занималась расследованием коррупции в футбольных лигах Ганы.

Летом компания BBC Africa Eye представила фильм о взятках в ганском футболе под названием «Когда жадность и коррупция стали нормой», который был снят на основе расследования Tiger Eye.

В фильме рассказывается, как ганские судьи, чиновники футбольной ассоциации Ганы, включая ее президента Квеси Ньянтаки, берут взятки. Ньянтаки, например, получил взятку в размере 65 тысяч долларов.

После того, как BBC показала этот фильм, член парламента Ганы Кеннеди Агьяпонг распространил фотографии Хусейна-Суале и призвал расправиться с ним.

Правительство Ганы жестко отреагировало на расследование, распустив футбольную ассоциацию страны. А ФИФА начала расследование.

Насилие по отношению к прессе редко встречается в Гане. По данным Комитета по защите журналистов, с 1992 года в стране был убит только один журналист.

Международная федерация журналистов сообщает, что в 2017 году на территории всей Африки было убито восемь журналистов.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC