В Гане застрелили журналиста, который расследовал взятки в футбольной ассоциации страны

Ганский журналист Ахмед Хуссейн-Суале был застрелен. Он занимался расследованиями коррупции в футбольной ассоциации страны.
Неизвестные на мотоциклах расстреляли журналиста, когда тот направлялся в пригород столицы Аккры. От полученных ранений Хуссейн-Суале погиб.
Журналист был в команде Tiger Eye Private Investigations, которая занималась расследованием коррупции в футбольных лигах Ганы.
Летом компания BBC Africa Eye представила фильм о взятках в ганском футболе под названием «Когда жадность и коррупция стали нормой», который был снят на основе расследования Tiger Eye.
В фильме рассказывается, как ганские судьи, чиновники футбольной ассоциации Ганы, включая ее президента Квеси Ньянтаки, берут взятки. Ньянтаки, например, получил взятку в размере 65 тысяч долларов.
После того, как BBC показала этот фильм, член парламента Ганы Кеннеди Агьяпонг распространил фотографии Хусейна-Суале и призвал расправиться с ним.
Правительство Ганы жестко отреагировало на расследование, распустив футбольную ассоциацию страны. А ФИФА начала расследование.
Насилие по отношению к прессе редко встречается в Гане. По данным Комитета по защите журналистов, с 1992 года в стране был убит только один журналист.
Международная федерация журналистов сообщает, что в 2017 году на территории всей Африки было убито восемь журналистов.
Фото: Global Look Press
Источник: BBC