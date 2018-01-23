Неймар обижен на болельщиков «ПСЖ» и может пропустить матч с «Генгамом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить матч Кубка Франции с «Генгамом». Игрок испытывает дискомфорт из-за повреждения бедра.

Отмечается, что бразилец не хочет выходить на поле также из-за обиды на болельщиков «ПСЖ», которые освистали его во время игры Лиги 1 с «Дижоном».

Инцидент произошел в тот момент, когда парижане заработали право на пенальти. Неймар не дал его исполнить Эдинсону Кавани, которому не хватало одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

В той встрече Неймар оформил покер, а его команда выиграла со счетом 8:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien