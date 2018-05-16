Сергей Рыжиков покидает «Рубин», игрок получил предложения из Европы

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков покидает клуб, в составе которого провел 10 лет. У игрока появились предложения в Европе.

«Он был стеной 10 лет. Мы говорим: «До свидания!», но не прощаемся», – информирует твиттер «Рубина».

37-летний вратарь решил не продлевать контракт с казанской командой. Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил ему новое соглашение с понижением зарплаты. Как сообщается, у голкипера есть несколько предложений из Европе, где он может продолжить карьеру.

«У Сергея Рыжикова было предложение от казанского «Рубина» подписать новый контракт, но он решил сменить обстановку. Он имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес к футболисту проявляют клубы из РФПЛ, Испании и Израиля. Сергей благодарен болельщикам за поддержку и говорит им «до свидания», а не «прощайте». Казань стала для него родной, по окончании карьеры он планирует работать в этом городе», – рассказал источник, близкий к «Рубину».

Рыжиков провел за «Рубин» в общей сложности 359 матчей, отстояв «на ноль» в 152 из них.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»