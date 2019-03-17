Фанаты звонят «Дженоа» и просят им вернуть деньги за билеты

В рамках 28-го тура чемпионата Италии «Дженоа» примет «Ювентус». Болельщики звонят в офис «грифонов» и просят вернуть им деньги за билеты на этот матч.

Сообщалось, все билеты на встречу с туринской командой были проданы. Но вскоре стало известно, что в игре не примет участие нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Поэтому некоторые болельщики стали звонить в офис «Дженоа» и просить вернуть им деньги за билеты, так как португалец не выйдет на поле.

Напомним, «Ювентус» лидирует в Серии А с 75 очками. «Дженоа» располагается на 13 месте с 30 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.it