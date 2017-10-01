Хосеп Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии по почте

Автор: Лидия Дидык 0

Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что проголосовал на референдуме о независимости Каталонии по почте. Тренер в очередной раз выразил поддержку Каталонии.

«Настал день демократии. Нас уверяют, что это незаконно, но это не так. Я много раз говорил, что мы хотим не независимости, а права голосовать.

Парламент Каталонии хочет знать, хотят ли люди перемен. Времена меняются. Народ Каталонии требует слова, и лучшего способа добиться этого нет», – заявил Гвардиола.

Пеп родился в каталонской провинции Барселона, защищал цвета одноименной команды в качестве футболиста и тренера.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола: «Наполи» — одна из трех лучших команд в Европе»

Обамеянг

«Манчестер Сити» намерен приобрести Пьера-Эмерика Обамеянга

Коутиньо

Филлипе Коутиньо сможет сыграть с «Манчестер Сити»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 