Хосеп Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии по почте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что проголосовал на референдуме о независимости Каталонии по почте. Тренер в очередной раз выразил поддержку Каталонии.

«Настал день демократии. Нас уверяют, что это незаконно, но это не так. Я много раз говорил, что мы хотим не независимости, а права голосовать.

Парламент Каталонии хочет знать, хотят ли люди перемен. Времена меняются. Народ Каталонии требует слова, и лучшего способа добиться этого нет», – заявил Гвардиола.

Пеп родился в каталонской провинции Барселона, защищал цвета одноименной команды в качестве футболиста и тренера.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es