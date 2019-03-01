Эндрю Робертсон: «Ван Дейк — лучший центральный защитник в мире»

Футболист «Ливерпуля» Эндрю Робертсон назвал, кого считает лучшим защитником в мире. Им оказался голландец Вирджил ван Дейк.

Шотландец добавил, что ван Дейк заслуживает звание лучшего игрока сезона в чемпионате Англии.

«Если бы сезон закончился сегодня, я бы лично вручил Вирджилу этот приз. Впереди еще 10 матчей, может выстрелить кто-нибудь из другой команды, но, думаю, ван Дейк может вывести свою игру на более высокий уровень.

Для меня он является лучшим центральным защитником в мире прямо сейчас. Кроме того Вирджил все еще достаточно молод, чтобы стать еще сильнее», — заявил Робертсон.

Напомним, что «Ливерпуль» после 28-го тура чемпионата Англии лидирует с 69 очками.

Фото: Global Look Press

Источник:Sky Sports