Эндрю Робертсон: «Ван Дейк — лучший центральный защитник в мире»

Футболист «Ливерпуля» Эндрю Робертсон назвал, кого считает лучшим защитником в мире. Им оказался голландец Вирджил ван Дейк.
Шотландец добавил, что ван Дейк заслуживает звание лучшего игрока сезона в чемпионате Англии.
«Если бы сезон закончился сегодня, я бы лично вручил Вирджилу этот приз. Впереди еще 10 матчей, может выстрелить кто-нибудь из другой команды, но, думаю, ван Дейк может вывести свою игру на более высокий уровень.
Для меня он является лучшим центральным защитником в мире прямо сейчас. Кроме того Вирджил все еще достаточно молод, чтобы стать еще сильнее», — заявил Робертсон.
Напомним, что «Ливерпуль» после 28-го тура чемпионата Англии лидирует с 69 очками.
Фото: Global Look Press
Источник:Sky Sports