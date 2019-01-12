Манчини мечтает выиграть ЧМ и Евро друг за другом

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какие задачи он поставил перед собой. Также специалист отметил, какой командой хотел бы руководить.

«Я хочу руководить командой, которая всегда владеет инициативой и последовательно атакует. Что-то из этого у нас получается сейчас, но нужно больше реализовывать моментов в голы.

Мечтаю выиграть чемпионаты Европы и мира друг за другом. Некоторым сборным это удалось, и я не понимаю, почему такая футбольная супердержава, как Италия, не может повторить подобное. Это мечта», — заявил итальянец.

Напомним, что Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia