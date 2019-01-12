Манчини мечтает выиграть ЧМ и Евро друг за другом

Автор: Дарья Григорьева 0

Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какие задачи он поставил перед собой. Также специалист отметил, какой командой хотел бы руководить. 

«Я хочу руководить командой, которая всегда владеет инициативой и последовательно атакует. Что-то из этого у нас получается сейчас, но нужно больше реализовывать моментов в голы.

Мечтаю выиграть чемпионаты Европы и мира друг за другом. Некоторым сборным это удалось, и я не понимаю, почему такая футбольная супердержава, как Италия, не может повторить подобное. Это мечта», — заявил итальянец.

Напомним, что Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Italia

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