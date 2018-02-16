ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно, ограничить аренды и ввести потолок зарплат

Автор: Никита Воробьев 0

Джанни Инфантино

ФИФА готово пойти на революционные изменение трансферного рынка и футбольных финансов. Президент организации Джанни Инфантино предложит программу реформ, состоящую из 11 пунктов.

Среди возможных изменений содержаться предложения об отмене зимнего трансферного окна и ограничении заявочного окна таким образом, чтобы его сроки не накладывались на сроки проведения внутренних чемпионатов стран.

Более того, может быть введено ограничение на количество игроков в клубах и число футболистов, находящихся в арендах.

Наконец, планируется ввести потолок зарплат для футболистов и ограничение на процент комиссии агентов.

Сообщается, что программа будет рассмотрена Исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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