Олимп-Суперкубок России 2019. «Локомотив» завоевал первый трофей в новом сезоне

В матче за Суперкубок России встречались «Зенит» и «Локомотив». Матч закончился победой «железнодорожников» 3:2.

Олимп-Суперкубок России 2019

ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ — 2:3 (1:1).

Москва. 6 июля.

Стадион: «ВТБ Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Ерохин, 46), Оздоев, Ригони (Мак, 86), Дзюба, Азмун (Джорджевич, 77), Дриусси.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Идову, 84), Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов (Эдер, 67), Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Смолов (Коломейцев, 90+5).

Голы: Смолов (6), Азмун (45+2, 52), Миранчук Ал. (78, 81).

Предупреждения: Живоглядов (19), Смольников (51), Оздоев (68, 90+2).

Удаление: Оздоев (90+2).

9 (5) удары (в створ) 15 (8)

14 фолы 18

7 угловые 7

1 офсайды 1

49 % владения мячом 51

Первый же момент у ворот «Зенита» завершился взятием ворот Лунева. Федор Смолов с правого фланга мощно пробил низом в ближний угол. «Сине-бело-голубые» отыгрались усилиями Сердара Азмуна в самой концовке первого тайма. А сразу после перерыва иранец сделал дубль. После фланговой подачи Смольникова Азмун ушел от Мурило и уверенно послал мяч в угол ворот. А затем за три минуты Алексею Миранчуку удались два красивых обводящих удара. «Локо» прерывает серию из двух подряд поражений в матчах за Суперкубок и завоевывает первый трофей в новом сезоне.

Фото: Twitter «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»