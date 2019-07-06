Олимп-Суперкубок России 2019. «Локомотив» завоевал первый трофей в новом сезоне

В матче за Суперкубок России встречались «Зенит» и «Локомотив». Матч закончился победой «железнодорожников» 3:2.
Олимп-Суперкубок России 2019
ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ — 2:3 (1:1).
Москва. 6 июля.
Стадион: «ВТБ Арена».
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Ерохин, 46), Оздоев, Ригони (Мак, 86), Дзюба, Азмун (Джорджевич, 77), Дриусси.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Идову, 84), Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов (Эдер, 67), Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Смолов (Коломейцев, 90+5).
Голы: Смолов (6), Азмун (45+2, 52), Миранчук Ал. (78, 81).
Предупреждения: Живоглядов (19), Смольников (51), Оздоев (68, 90+2).
Удаление: Оздоев (90+2).
9 (5) удары (в створ) 15 (8)
14 фолы 18
7 угловые 7
1 офсайды 1
49 % владения мячом 51
Первый же момент у ворот «Зенита» завершился взятием ворот Лунева. Федор Смолов с правого фланга мощно пробил низом в ближний угол. «Сине-бело-голубые» отыгрались усилиями Сердара Азмуна в самой концовке первого тайма. А сразу после перерыва иранец сделал дубль. После фланговой подачи Смольникова Азмун ушел от Мурило и уверенно послал мяч в угол ворот. А затем за три минуты Алексею Миранчуку удались два красивых обводящих удара. «Локо» прерывает серию из двух подряд поражений в матчах за Суперкубок и завоевывает первый трофей в новом сезоне.
Фото: Twitter «Зенита»
Источник: Еженедельник «Футбол»