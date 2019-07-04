Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки

В Бразилии состоялись полуфиналы Кубка Америки. Сборная Перу стала вторым финалистом турнира, разгромив чилийцев со счетом 3:0.

Перуанцы забили три безответных мяча и теперь сыграют в финале против Бразилии. Голы на счету Эдинсон Флорес, Йосимар Йотун и Паоло Герреро.

В матче за 3-е место чилийцы сыграют со сборной Аргентины. Финал состоится 7 июля, а матч за 3-е место — днем ранее.

Кубок Америки

1/2 финала

Чили — Перу — 0:3 (0:2)

4 июля. Порту-Алегри. Стадион «Арена Гремиу».

Судья: Вильмар Рольдан (Колумбия).

Голы: Флорес, 21 (0:1). Йотун, 38 (0:2). Герреро, 90+1 (0:3).

Нереализованный пенальти: Варгас, 90+5 (вратарь).

Чили: Ариас, Исла, Медель, Марипан (Кастильо, 89), Видаль, Фуэнсалида (Сагаль, 46), Босежур, Арангис, Пульгар, Санчес, Варгас.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Баллон, 80), Йотун, Флорес (Гонсалес, 50), Тапия, Герреро, Каррильо (Поло, 71).

Предупреждения: Адвинкула, 72. Пульгар, 74. Сагаль, 86.

Напомним, перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не поможет сборной из-за травмы. В данный момент игрок отправился на лечение.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс